McLaren-Pilot Daniel Ricciardo hat überraschend den Großen Preis von Italien gewonnen und seinem Rennstall den ersten Formel-1-Erfolg seit November 2012 beschert. Der Australier siegte in einem turbulenten Rennen, bei dem die WM-Anwärter Max Verstappen und Lewis Hamilton nach einer Kollision ausschieden, vor seinem britischen Teamkollegen Lando Norris und dem Finnen Valtteri Bottas im Mercedes.

Für Ricciardo war es der achte Grand-Prix-Sieg, den letzten fuhr er in Mai 2018 in Monaco noch am Steuer eines Red Bull ein. Sebastian Vettel (Heppenheim/Aston Martin) wurde Zwölfter, Mick Schumacher kam im Haas auf Rang 15 ins Ziel.

Die großen Rivalen Verstappen (Niederlande/Red Bull) und Hamilton (England/Mercedes) schieden nach einer spektakulären Kollision in der 26. von 53 Runden aus. Verstappen führt damit in der Fahrerwertung weiter mit fünf Punkten Vorsprung auf den Rekordweltmeister.

GP von Italien Alonso kritisiert Sprintformat - und schlägt Alternative vor VOR 16 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Mick Schumacher über Vater Michael: "Ich würde alles aufgeben"

(SID)

Schlimmer Unfall in Spa: Sechs Autos crashen in Eau Rouge

GP von Italien Bottas gewinnt Sprintrennen in Monza - Hamilton geht leer aus VOR EINEM TAG