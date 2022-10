Dabei hatte das Wochenende für Schumacher bei seinem Debüt auf der Traditionsstrecke vielversprechend begonnen. Der Haas-Pilot, der sich für den Grand Prix von Japan Regen gewünscht hatte, fuhr im 1. Freien Training die siebtschnellste Zeit.

Doch nach dem Ende der Session verlor der Deutsche den VF-22 in der Dunlop-Kurve, rutschte in den Kies und krachte heftig in die Reifenstapel . "Das ist wie auf der Autobahn. Beim Aquaplaning kann man nichts mehr machen. Man wird zum Passagier. Ich habe das Auto nicht da platziert, wo es hätte sein sollen. Aber solche Dinge passieren", sagte Schumacher.