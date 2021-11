WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Titelrennen der Formel 1 eine demoralisierende Niederlage zugefügt. Der Red-Bull-Star wurde seiner Favoritenstellung beim Großen Preis von Mexiko gerecht und baute nach einem Traumstart die Führung in der Fahrerwertung aus.

Verstappen siegte am Sonntag souverän vor Hamilton, der den zweiten Platz mit Mühe vor Lokalmatador Sergio Pérez im zweiten Red Bull verteidigte. Verstappen feierte seinen 19. Grand-Prix-Erfolg in der Königsklasse. Vier Rennen vor Saisonende liegt er nun 19 Punkte vor Hamilton. "Großartige Arbeit vom ganzen Team, lasst uns so weiter machen", funkte ein entspannter Verstappen im Ziel an die Box.

Der von Platz neun gestartete Sebastian Vettel zeigte eine gute Leistung und kämpfte sich im Aston Martin auf den siebten Rang vor. Der viermalige Weltmeister fuhr damit erneut in die Punkte.

Mick Schumacher erlebte im unterlegenen Haas dagegen einen schwarzen Tag. Der 22-Jährige schied nach einer unverschuldeten Kollision mit dem Franzosen Esteban Ocon schon in der ersten Runde aus. Für Schumacher war es der zweite Ausfall in seiner Debütsaison.

Verstappen überholt beide Mercedes mit Mega-Manöver nach dem Start

Red Bull war in der Höhenluft in Mexiko-Stadt wegen eines größeren Turboladers im Honda-Motor stärker als Mercedes eingeschätzt worden und hatte die Erwartungen im Training auch bestätigt. Im Qualifying folgte dann der Schock: Red Bull patzte, Mercedes fand dagegen die Balance und sicherte sich unerwartet die erste Startreihe mit Valtteri Bottas auf der Pole Position.

Ein "schreckliches Qualifying" bilanzierte Verstappen, der als Dritter mit einem Nachteil ins Rennen ging. Im langen Sprint zur ersten Kurve musste der Niederländer im Idealfall beide Mercedes passieren - und lieferte spektakulär ab.

Verstappen gelang ein perfekter Start. Im Windschatten von Bottas holte der 24-Jährige Meter um Meter auf, schob sich außen an beiden Silberpfeilen vorbei und bog als Führender in die erste Kurve ein. Die Mercedes-Strategie war endgültig hinfällig, als Bottas in Kurve eins von Daniel Ricciardo (McLaren) am Heck touchiert wurde.

Dem Chaos, das der Dreher des Finnen verursachte, fiel auch Schumacher zum Opfer. Im dichten Gedränge auf der Strecke nahm Ocon sowohl den Deutschen als auch den Japaner Yuki Tsunoda (AlphaTauri) aus dem Rennen. "Es war sehr eng an der Stelle. Da passen keine drei Autos nebeneinander", sagte Schumacher bei "Sky": "Es ist passiert, aber es ist schade."

Pérez jagt Hamilton in den letzten Runden

Nach dem Ende der Safety-Car-Phase nahm Verstappen an der Spitze seinen neunten Saisonsieg in Angriff. Bei freier Fahrt baute er seinen Vorsprung auf Hamilton sukzessive aus. "Er ist schnell", funkte Hamilton schon in der achten Runde an die Box.

Früh zeichnete sich ab: Für den siebenmaligen Champion geht es in Mexiko nur noch um Schadensbegrenzung. Denn ein weiteres Problem lauerte im Rückspiegel: Sergio Pérez. Der Lokalmatador im zweiten Red Bull ließ sich nicht abschütteln.

Die Mercedes-Strategen reagierten in der 30. Runde mit einem Stopp. Hamiltons erste schnelle Runde auf frischen Hart-Reifen wurde von Ferrari-Pilot Charles Leclerc ausgebremst, in der Folge drückte Hamilton aber aufs Tempo. Auf Verstappen, der wenig später an die Box kam, holte Hamilton aber nicht entscheidend auf.

Hamiltons Vorsprung auf Pérez, der zehn Runden später die Reifen gewechselt hatte, verringerte sich schnell. Zehn Runden vor dem Ende war Pérez im DRS-Fenster, bei Tausenden Mexikanern in der Stadionsektion Foro Sol brach Jubel aus. Ein Überholmanöver gelang Pérez aber nicht mehr.

(SID)

