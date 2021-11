Der viermalige Formel-1-Weltmeister meinte: "Wir hatten, glaube ich, ein ganz gutes Rennen. Als ich freie Fahrt hatte, konnte ich mir die Reifen einteilen. Ich war gefühlt immer Käpt'n an Bord und konnte das machen, was ich wollte."

Und das war dieses Jahr nicht immer so, wie Vettel hinzufügt. "Wir hatten leider viele Rennen, wo ich im Qualifying nicht zurande kam, irgendwie eins nicht zum anderen wollte. Dann habe ich mich im Rennen unheimlich schwer getan. Wenn man einmal da hinten drinsteckt, dann ist es sehr schwierig."

Eigentlich sei die Rennpace des AMR21 "eher eine Stärke", sagte Vettel. "Die konnten wir aber leider nicht so oft ausspielen." Doch in Mexiko ging die Rechnung auf für Aston Martin: Es sei ein "solides Rennen" gewesen, betonte Vettel.

"Ich bin ziemlich zufrieden. Wir sind für uns gefahren und konnten im Feld mitschwimmen", so der Heppenheimer weiter.

Vettel: Verwirrung nach Bottas-Dreher in Kurve 1

Doch ganz problemlos kam der Deutsche nicht über die Runden: Gleich in Kurve 1 wurde es brenzlig, als McLaren-Fahrer Daniel Ricciardo mit Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas aneinandergeriet und Bottas in einen Dreher schickte. Vettel verfolgte diese Szene aus der ersten Reihe.

"Ich sah, wie sich der Mercedes drehte und wusste nicht genau, wo er hin ist. Ich dachte, er hält vielleicht an, aber er hat rollen lassen. Ich musste dann noch weiter ausholen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als über das Gras zu fahren, um irgendwie auszuweichen. In dem Moment habe ich natürlich einen Platz gegenüber Antonio Giovinazzi verloren", berichtete Vettel.

Doch der Aston Martin holte den Alfa Romeo wieder ein: In Runde 15 hatte Vettel hinter Giovinazzi DRS und überholte in Runde 16. Diese Position brachte Vettel schließlich auch ins Ziel, fuhr über weite Strecken unbehelligt. "Ich hatte nicht das ganze Rennen über Stress mit Zweikämpfen und so weiter, sondern war relativ auf mich fokussiert und auf meine Reifen", sagte er.

Alles nach Fahrplan für Vettel im Rennen

Genau so hatte er sich den Grand Prix nach dem Qualifying vorgestellt. "Ich wusste: Wenn wir die Position ungefähr würden halten können, dann würden wir gut aussehen und könnten Punkte mitnehmen. Genau dieser Fall ist eingetreten, wenngleich wir vom Dreher von Valtteri profitiert haben", erklärte Vettel, der noch am Sonntagabend die Weiterreise nach Brasilien antritt.

Dort will der Aston-Martin-Fahrer sich in Ruhe akklimatisieren und noch "etwas Sport machen", sich aber auch Freizeit gönnen vor dem nächsten Einsatz am kommenden Wochenende. Er könne sich zum Beispiel "Dart spielen" gut vorstellen. "Ich muss mal schauen, ob es dort irgendeinen Pub gibt. Wird sich finden", meinte Vettel.

