Dazu setzte Hamilton einen Daumen nach oben. Ein eindeutiger Seitenhieb gegen den 41-Jährigen.

Alonso hatte am Samstag im niederländischen "Telegraaf" behauptet, die WM-Triumphe von Verstappen haben einen größeren Wert als die Titel von Hamilton. "Ich habe viel Respekt vor Lewis. Aber es ist anders, wenn du sieben Weltmeisterschaften gewinnst, bei denen du nur gegen deinen Teamkollegen kämpfen musstest", so der Alpine-Pilot, der in der kommenden Saison das Cockpit von Sebastian Vettel bei Aston Martin übernehmen wird.