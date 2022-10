Silverstone, Monza, Saudi-Arabien - die vergangene Saison bot viele dramatische Höhepunkte, welche das Duell zwischen Hamilton und Verstappen immer weiter anheizten. Eskaliert ist der Kampf der Titanen schließlich beim WM-Finale von Abu Dhabi, wo sich Verstappen in der allerletzten Runde den Titel sicherte.

Die Beziehung zwischen den beiden gilt mittlerweile als abgekühlt - was nun durch eine Aussage von Verstappen selbst bestätigt wurde.

Ad

In einem Interview mit der "Dailymail" verriet der frischgebackene Doppelweltmeister nämlich: "Leute haben mir gesagt, dass er meinen Namen nicht benutzt." Ein Indiz darauf, dass Hamilton den kräftezehrenden (Psycho-)Kampf des vergangenen Jahres noch nicht verarbeitet hat?

GP von Mexiko Besser als Schumacher und Vettel: Verstappen bricht F1-Bestmarke VOR 12 STUNDEN

Verstappen will sich davon jedenfalls nicht beirren lassen und drückte seinen Respekt für den britischen Rekordweltmeister: "Mir wurde immer beigebracht, dass man respektieren muss, was andere im Sport erreicht haben", erklärte der 25-Jährige. "Ich habe kein Problem damit, was Lewis erreicht hat. Er ist einer der Besten aller Zeiten."

Das könnte Dich auch interessieren:Warum immer ich? Alonso stellt Alpine an den Pranger

Norris: WM-Titel für McLaren "in den nächsten Jahren" möglich

GP von Mexiko Verstappen bricht Sieg-Rekord und macht nächste Kampfansage VOR 12 STUNDEN