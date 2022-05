"Ehrlich gesagt ist es eine tolle Rennstrecke, aber der Asphalt ist nicht auf Formel-1-Niveau." Während des Wochenendes sei laut Norris die Strecke immer weiter "aufgerissen", weshalb der desolate Zustand während des Rennens erst möglich wurde.

"Sie sollten die Strecke definitiv neu asphaltieren mit einem Produkt, von dem wir wissen, dass es funktioniert und uns guten Grip und besseres Racing ermöglicht", erklärte Norris.

"Wir sind hierher gekommen und jeder hat ein tolles Rennen erwartet, aber mit diesem Asphalt war es einfach nicht möglich. Jedes Mal, wenn man etwas zu weit rauskommt, verliert man gleich zwei Sekunden", analysierte der McLaren-Fahrer.

George Russell sah es ähnlich wie sein Landsmann. "Man kann kaum Rad-an-Rad fahren, weil es neben der Ideallinie keinen Grip gibt. Es ist wie als wenn es nur eine trockene Linie auf einer nassen Strecke gibt."

Verstappen: "Es wurde immer schlechter"

Rennsieger Max Verstappen, der die Strecke bereits nach dem Qualifying scharf kritisierte , pflichtete den Briten bei und legte nach dem Rennen noch einmal nach.

"Die Strecke können wir an einigen Stellen noch verbessern. Der erste Sektor war eigentlich ganz nett, aber es wäre schön, den zweiten Abschnitt etwas schneller zu machen. Die Autos sind heutzutage so breit, lang und schwer, dass die Schikane ganz schön knifflig ist."

"Am Anfang war es mit dem Grip eigentlich besser als erwartet, aber während des Rennens wurde es immer schlechter", so Verstappen, der Maßnahmen für die kommende Saison fordert, denn laut ihm haben das neue Strecken wie Saudi-Arabien besser hinbekommen.

Fernando Alonso sah die Verhältnisse indes nicht so kritisch. "Ich denke, dass Rennen war besser, als wir es noch am Freitag erwartet hätten. Das Überholen ging jedoch nicht so gut, denn ich denke, der Teil zwischen Kurve 11 und 16 ist zu langsam für diese Autos."

