Die FIA kam jedoch zum Schluss, beide Wagen hätten die Linie zwar berührt, aber nicht verbotenerweise überschritten.

"Wir haben den Protest eingelegt, weil wir für Klarheit sorgen wollen", begründete Ferrari-Teamchef Mattia Binotto am Sonntagabend in einer Medienrunde den Protest. Die Aktion richte sich "nicht gegen Red Bull im Besonderen", vielmehr wolle man "Klärung in einer Angelegenheit, die für uns offensichtlich und eindeutig ist", so Binotto.

Pérez fuhr knapp vor Ferrari-Pilot Carlos Sainz als Erster über den Zielstrich, dicht dahinter folgten Verstappen und der zweite Ferrari-Fahrer Charles Leclerc.

Aufgrund dieses Ergebnisses baute Verstappen seine WM-Führung auf den Monegassen Leclerc von sechs auf neun Punkte aus.

