Zweimal ging der Sieg beim Österreich-Grand-Prix bereits an Max Verstappen, doch ein Hattrick ist dem Red-Bull-Piloten 2020 nicht so wichtig: "Ich würde lieber eine Meisterschaft gewinnen", sagt er vor dem Auftakt in die neue Formel-1-Saison 2020 in Spielberg. "Das Wichtigste ist, dass ich ein konkurrenzfähiges Auto habe und auf meinem besten Niveau performe", fügte der Niederländer hinzu.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Der 22-Jährige wird immer wieder genannt, wenn es um die Favoriten für das Jahr geht - und vor allem für den Sieg in Spielberg. Er selbst sieht sich jedoch nie als Favorit auf den Sieg - trotz der beiden Erfolge 2018 und 2019. "Es ist nicht einmal unsere beste Strecke", winkt er ab.

Formel 1 Silberpfeile tragen Schwarz: Hamiltons F1-Bolide bekommt neue Lackierung 29/06/2020 AM 12:17

Im Vorjahr hat das warme Wetter geholfen. Während Mercedes große Probleme mit der Kühlung hatte, konnte Red Bull in diesem Feld glänzen. An diesem Wochenende soll das Thermometer jedoch die 22-Grad-Marke nicht übersteigen. Es wird also deutlich kühler. "Ich erwarte daher nicht, dass es ein einfacher Sieg werden wird", so Verstappen. Sein Favorit: Mercedes. "Die werden sehr stark sein."

Natürlich wird auch er versuchen, das Rennen zu gewinnen - oder vielmehr: die Rennen. Denn erstmals in der Formel-1-Geschichte finden zwei Rennen hintereinander auf demselben Kurs statt. Wenn man am ersten Wochenende einen schlechten Auftritt hinlegt, kann man es am zweiten Wochenende wieder gutmachen und hat die Chance, seine Probleme zu lösen.

Freut sich auf den Start in die Saison: Max Verstappen Fotocredit: SID

Verstappen hat Mercedes im Visier

Ob zwei Rennen gut sind, komme für Verstappen aber darauf an, wie das erste Rennen verläuft. Und darüber hat noch niemand eine Ahnung. Die letzten Eindrücke stammen aus den Testfahrten in Barcelona. Seitdem ist eine Menge Zeit vergangen und fast alle Teams haben Upgrades am Auto - auch Red Bull. "Es ist nicht klar, wo jeder stehen wird", sagt Verstappen.

Er geht jedoch davon aus, dass es am Wochenende ziemlich eng sein wird. Doch wichtiger als der Sieg am Red-Bull-Ring ist für ihn wie gesagt der Titel. "Ich weiß, dass wir alles dafür tun werden", kündigt er an: "Es gilt immer noch Mercedes zu schlagen, weil sie so lange die treibende Kraft im Sport waren."

Red Bull und Motorenpartner Honda hätten aber in der Vergangenheit eine Menge gelernt und seien motiviert, Mercedes den Titel streitig zu machen. "Hoffentlich können wir ihnen das Leben schwer machen", sagt Verstappen.

Auch interessant: Formel 1 zittert: Erstmals seit knapp 40 Jahren kein deutscher Pilot mehr?

Verstappen: Letzte Chance jüngster Weltmeister zu werden

2020 ist für ihn übrigens die letzte Chance, jüngster Weltmeister aller Zeiten zu werden. Doch der Druck ist für Teamchef Christian Horner nicht größer als sonst auch: "Wir starten alle mit der gleichen Punktzahl ins Rennen", sagt er.

"Ich denke, er weiß, dass wir einen guten Winter hatten", so Horner weiter. "Mercedes war zwar immer noch das Team, das es zu schlagen galt, aber wir glauben, dass wir eine Menge Potenzial in unserem Auto haben." Das gilt es für Red Bull nun umzusetzen. Der Saisonauftakt in Spielberg ist dabei nur ein Baustein auf dem Weg zu einem möglichen Titelkampf.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Mit 89 Jahren: Ecclestone zum vierten Mal Vater

Play Icon WATCH Häkkinen überzeugt: Spielberg wird "Schock" für F1-Piloten 00:00:53

GP von Österreich Steriler Motorsport: Die Formel 1 wagt den Neustart in der Coronakrise 29/06/2020 AM 08:59