Beim Großen Preis von Frankreich wird die nächste Runde im Kampf um den WM-Titel eingeläutet. Max Verstappen im Red Bull liegt derzeit 38 Punkte vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

Doch auch die Mercedes um Lewis Hamilton und George Russell zeigten sich in den zurückliegenden Rennen stark verbessert. Während Sebastian Vettel im Aston Martin in den letzten Rennen zu kämpfen hatte, sieht es für Mick Schumacher besser aus. Der Haas-Pilot befindet sich aktuell im Aufwind.

In der WM-Wertung liegt Vettel noch knapp vor seinem Landsmann. Der Ex-Weltmeister hat drei Zähler Vorsprung auf Schumacher.

Hier erhaltet Ihr alle unsere Informationen zum GP von Frankreich in Le Castellet.

Formel 1: GP in Frankreich live im TV

"Sky" überträgt das komplette Rennwochenende live im TV. Alle Sessions gibt es auf "Sky F1".

Formel 1: GP von Frankreich im Livestream

Das ganze Rennwochenende in Le Castellet gibt es im Livestream bei "SkyGo" und via "SkyTicket".

F1: GP von Frankreich im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total Liveticker zu allen Sessions in Frankreich an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.

Zu den Livetickern:

GP Frankreich live: Alle Fragen und Antworten zum Rennen in Le Castellet

Das dritte F1-Rennen im vollgepackten Juli steigt in Le Castellet. Anfang des Monats war die Formel 1 noch in England zu Gast, anschließend ging es nach Österreich - nun folgt nach einer kurzen Verschnaufpause in Frankreich der Auftakt für den nächsten Doubleheader. Zum Abschluss geht es am nach Ungarn, ehe die Königsklasse eine Sommerpause einlegt. Alle Fragen und Antworten zum Frankreich GP. | Zum Bericht

Wachablösung? Vettel: "Wenn man uns die richtigen Mittel gibt..."

