Hamilton selbst verurteilte die Anfeuerungen in Österreich, räumte aber gleichzeitig ein, dass das, was in Silverstone passierte, ebenfalls falsch war. Viele anderen Fahrer stimmten ihm zu. Leidenschaftliche Fans seien zwar gut für den Sport, meinte etwa Daniel Ricciardo. Man dürfe jedoch nicht übers Ziel hinausschießen.

"Ich denke, dass ein Unfall in eine andere Kategorie fällt, obwohl Rivalitäten natürlich großartig sind", antwortete der Australier auf die Frage nach dem Vorfall mit Hamilton.

Ad

"Die Rivalität zwischen Lewis und Max, besonders im vergangenen Jahr, war großartig. Und ja, es ist wie in jedem Sport, es gibt immer ein Für und Wider. Ich denke, dass es cool ist, auf der Strecke zu kämpfen und bejubelt zu werden oder dergleichen."

GP von Österreich Haas-Chef Steiner: Duell mit Verstappen hat Schumacher geholfen VOR 10 STUNDEN

"Aber ich war noch nie ein Fan von Buhrufen, also dulde ich keine Buhrufe. Natürlich gibt es die, die man mag, und die, die man nicht unbedingt anfeuert. Trotzdem denke ich, bei einem Unfall wünscht man sich, ihn lieber nicht zu sehen", betonte Ricciardo.

Lewis Hamilton in Spielberg Fotocredit: Getty Images

Russell pflichtet Ricciardo bei: "Wir alle riskieren hier unser Leben"

"Was die Sache mit der Rivalität angeht, so macht das den Sport natürlich aus, und die Fans stehen hinter ihrem Fahrer. Das ist schön zu sehen. Aber ich denke, es gibt für alles eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort, und das (Jubel bei einem schweren Unfall; Anm. d. R.) ist nichts, was ich mir wünschen würde", führte Ricciardo weiter aus.

Ähnliche Worte fand George Russell. "Ich denke, wenn man auf der anderen Seite der Absperrung steht, egal ob im Fußball oder im Motorsport, vergessen die Leute manchmal, dass da ein menschliches Wesen dahinter steckt", sagte der Mercedes-Pilot.

"Wir sind alle Menschen: Fahrer, Ingenieure, Medien, Fans. Und es gibt keine Rechtfertigung, jemanden auszubuhen oder zu bejubeln, egal aus welchem Grund. Wir alle riskieren hier unser Leben und wissen, welche Gefahren der Motorsport birgt. Das wurde uns erst vor Kurzem wieder vor Augen geführt."

Russell verweist auf Horror-Crash von Zhou

Damit spricht Russell den Unfall von Guanyu Zhou beim Grand Prix von Großbritannien an . "Wenn du mit 300 km/h durch die Gegend fährst und jemand jubelt dir zu, wenn du in die Mauer krachst... Ich weiß nicht, wie man das formulieren soll", so der Brite. Auch sein Landsmann Lando Norris verurteilte dieses Verhalten.

"Das ist nicht das, was man gerne sieht, vor allem, wenn es ein ziemlich großer Unfall war", sagte der McLaren-Pilot. "Ich weiß nicht, was man dagegen tun kann. Es ist natürlich keine schöne Sache, aber es fühlt sich leider auch ein bisschen so an, als gehöre es zum Leben, weil Fans das eben manchmal tun."

Das könnte Dich auch interessieren: Haas-Chef Steiner: Duell mit Verstappen hat Schumacher geholfen

Wachablösung? Vettel: "Wenn man uns die richtigen Mittel gibt..."

Formel 1 Audi-Einstieg in die Formel 1: Diese Kooperation bahnt sich an VOR 21 STUNDEN