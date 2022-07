"Die Formkurve zeigt eindeutig nach oben. Er hat jetzt auch ein paar Wochenenden gehabt, an denen er sich endlich mal ohne Probleme entwickeln konnte", ergänzte Ralf Schumacher: "Gestern war auch wieder ein Beispiel, dass nicht alles um ihn herum perfekt läuft. Er hatte am Samstag schon das schnellere Auto und das war meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung vom Team."

Er müsse dennoch auch an Haas, das Team des jungen Deutschen, großes Lob aussprechen, "weil das Auto wirklich stark war. Das habe ich in Spielberg nicht erwartet."

Im Rennen zuvor in Großbritannien fuhr der 23-Jährige schließlich als Achter seine ersten Punkte in der Formel 1 ein, in Spielberg folgten nun weitere.

Mick Schumacher hat sich "eine Menge Respekt erarbeitet"

Laut Ralf Schumacher hat sich damit auch die Rolle seines Neffen bei Haas etwas verändert: "Ich glaube, dass er sich jetzt im Team eine Menge Respekt erarbeitet hat. Und das nicht nur, weil er schneller war als Kevin (Teamkollege Magnussen, Anm. d. Red.). Auch wegen seines Super-Duells mit Lewis Hamilton und seiner Art und Weise, die sehr clever war."

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher sei "wirklich sehr, sehr gut. Vom Team ist es schon längst erkannt worden." Er hoffe nun, dass auch Teamchef Steiner diese Entwicklung wahrnehme. Die nächste Chance auf Punkte hat Schumacher in knapp zwei Wochen beim Rennen in Frankreich.

