Das dritte freie Training zum Formel-1-Rennen im russischen Sotschi ist wegen "höherer Gewalt" abgesagt worden. Diese Entscheidung teilte der Automobil-Weltverband FIA rund zehn Minuten vor dem anvisierten Beginn der Einheit mit und verwies nach anhaltenden Regenfällen auf Sicherheitsgründe. Das Qualifying soll wie geplant stattfinden.

"Die Formel 1 hat Priorität", sagte FIA-Rennleiter Michael Masi angesichts der widrigen Bedingungen. Der Regen solle laut Wetterprognosen etwa eine Stunde vor dem Qualifying der Motorsport-Königsklasse ( ab 14.00 Uhr im Liveticker ) nachlassen, erklärte der Australier.

Sollte eine Austragung am Samstag nicht möglich sein - Sonnenuntergang in Sotschi ist um 17.15 Uhr MESZ - würde vor dem 15. Saisonrennen am Sonntag ( ab 14.00 im Liveticker ) ein weiterer Versuch unternommen. Kann kein Qualifying stattfinden, ist das Ergebnis des zweiten freien Trainings vom Freitagnachmittag maßgebend für die Startaufstellung.

GP von Russland Red Bull erklärt Verstappens Motortausch: "Macht keinen Unterschied" VOR 18 STUNDEN

Die Bevorzugung der Formel 1 hat auch Auswirkungen auf die Rahmenrennen. Der erste von drei geplanten Läufen der Formel 2 wurde am Samstagvormittag auf unbestimmte Zeit verschoben, das erste von drei angesetzten Formel-3-Rennen war auf Freitag vorgezogen worden. Ob und wann am Samstag Läufe in den beiden Nachwuchsserien stattfinden können, war zunächst offen. Der Norweger Dennis Hauger steht seit Freitag als Formel-3-Meister fest.

Das könnte Dich auch interessieren: F1-Kalender 2022 mit vielen Neuerungen: Umbau in vollem Gang

(SID)

Schlimmer Unfall in Spa: Sechs Autos crashen in Eau Rouge

GP von Russland Rückschlag für Verstappen: Letzter Startplatz in Sotschi VOR 21 STUNDEN