"Ich weiß nicht, was der Stand mit Mick und Haas ist", sagte Wolff, "ich mache aber kein Geheimnis daraus, dass die Familie Schumacher zu Mercedes gehört und dass wir Mick sehr schätzen." Falls sich die Möglichkeit ergebe, wäre Mercedes offen, so Wolff: "Erstmal sollte es aber darum gehen, dass Mick ein Stammcockpit bekommt."

Nico Hülkenberg gilt als großer Konkurrent Schumachers beim US-Team, Haas will noch vor dem Saisonfinale am kommenden Sonntag in Abu Dhabi die Entscheidung bekannt geben.

Ad

In Sao Paulo blieb Schumacher letztlich erneut ohne Punkte, obwohl er lange Zeit gut im Rennen lag. "Manchmal ist es dein Jahr und manchmal nicht", stellte er später fest: "Ich schätze, das hier ist nicht mein Jahr."

GP von São Paulo Verstappen verweigert Teamorder - Pérez schießt gegen Weltmeister VOR 11 STUNDEN

In der vergangenen Saison hatte Schumacher bei Haas sein Formel-1-Debüt gegeben, in diesem Jahr fuhr er bislang zweimal in die Punkte.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Leclerc schimpft nach Teamorder-Krach bei Ferrari

(SID)

Norris: WM-Titel für McLaren "in den nächsten Jahren" möglich

GP von São Paulo Mercedes bricht den Bann: Russell feiert Premierensieg in Brasilien VOR 12 STUNDEN