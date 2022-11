Ferrari hat letztmals 2007 die Fahrer-WM gewonnen, damals triumphierte Kimi Räikkönen.

Gerüchte um eine Ablösung von Binotto, der seit 1995 bei Ferrari in verschiedenen Positionen angestellt ist, gibt es schon länger.

Ad

Der Ferrari-Vorsitzende John Elkann hatte beim Heimrennen in Monza noch einmal den Druck erhöht und gefordert, dass das ganze Team besser werden müsse: "Einschließlich des Teamchefs. Wir haben gesehen, dass es noch immer zu viele Fehler gibt, was Zuverlässigkeit, Fahrer und Strategie angeht."

Formel 1 Hülkenberg wohl kurz vor Unterschrift bei Haas VOR 20 STUNDEN

Beim Saisonfinale in Abu Dhabi am Sonntag (14.00 Uhr MEZ im Liveticker) droht Ferrari sogar den zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM an Mercedes zu verlieren.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Mercedes verrät: Defekt kostete Russell beinahe Sieg

(SID)

Norris: WM-Titel für McLaren "in den nächsten Jahren" möglich

GP von São Paulo Was wird aus Schumacher? Plötzlich ist Mercedes eine Option UPDATE GESTERN UM 13:12 UHR