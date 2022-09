Die Entscheidung könne noch auf sich warten lassen. Möglicherweise stehe erst Ende Oktober fest, wer nächste Saison für Haas hinterm Steuer sitzt.

"Wir haben noch nicht die klare Vision, was wir nächstes Jahr wollen. Ist es Speed? Ist es Erfahrung? Deswegen werden wir uns die nötige Zeit nehmen", zitiert die "Bild" Teamchef Günther Steiner.

Demnach habe Schumacher noch die Möglichkeit, in den kommenden Wochen Pluspunkte zu sammeln. "Natürlich ist es auch ein Faktor, was Mick in diesen Wochen macht und wie er sich entwickelt", so Steiner.

Hülkenberg ist aktuell Testfahrer für Aston Martin. Sein bisher letztes Rennen war der GP von Saudi-Arabien in Dschidda, als er für den positiv auf Corona getesteten Sebastian Vettel einsprang. Hülkenberg wurde Zwölfter.

