Vom 7. bis 9. Mai wird in Barcelona der Große Preis von Spanien ausgetragen. Wie gewohnt stehen am Freitag die ersten beiden Trainings auf dem Programm, am Samstag das 3. Freie Training und das Qualifying und am Sonntag das Rennen.

Startschuss zum 1. Freien Training ist um 11:30 Uhr, das zweite beginnt um 15:00 Uhr. Das 3. Freie Training startet um 12:00 Uhr, das Qualifying um 15:00 Uhr. Und auch im Rennen am Sonntag schalten die Ampeln um 15:00 Uhr auf grün.

Die WM-Wertung führt Titelverteidiger Lewis Hamilton an. Der Mercedes-Pilot hat acht Punkte Vorsprung auf Max Verstappen im Red Bull.

Hier gibt es alle Informationen zum Großen Preis von Spanien in der Formel 1.

Großer Preis von Spanien live im TV

Sky überträgt das komplette Rennwochenende in Barcelona live im TV. Alle Sessions gibt es auf dem neuen Sender "Sky F1". Qualifying und Rennen gibt es zudem auch bei "RTL" zu sehen.

Formel 1: Rennen in Barcelona im Livestream

Auch im Livestream bei SkyGo verpassen Fans keine Sekunde vom Rennwochenende beim GP von Spanien. Qualifying und Rennen sind zudem auch bei "TVNow" zu sehen.

Formel-1-Rennen in Barcelona im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.

Zu den Livetickern:

