Laut dem 64-Jährigen verstehe das niemand besser, als Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff, der den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister jedoch in Schutz nimmt.

Wolff erklärte, dass die Aussagen bezüglich Hamilton, der innerhalb des Rennens noch vom vorletzten Platz auf den fünften fuhr, nicht zutreffend seien.

"Das Gegenteil ist der Fall", sagte Wolff und fügte hinzu: "All das beschreibt nicht einen Fahrer, der 38 Sekunden zurückliegt und an die Spitze stürmt, während er die schnellsten Rennrunden fährt. Das zeigt, welche gute Einstellung und Entschlossenheit er hat."

Nach dem Rückschlag beim WM-Finale der vergangenen Saison, bei dem sich der 37-Jährige dem Red-Bull-Fahrer Max Verstappen geschlagen geben musste, lassen die Rennergebnisse Hamiltons meist zu wünschen übrig. In der WM-Wertung belegt er lediglich mit 64 Punkten Rückstand auf Verstappen den sechsten Platz.

Für Formel-1-Experte Frédéric Ferret der französischen Zeitung "l'Equipe" ist die WM-Niederlage Hamiltons die Ursache für sein Auftreten und sein Formtief, was allerdings auch an Problemen des Mercedes-Autos liegt. "Abu Dhabi hat ihm einen Stich versetzt. Das merkte man an der Art, wie er im Winter darüber gesprochen hat. Er hat darunter gelitten, wie nach seiner Niederlage gegen Rosberg. Lewis hasst es zu verlieren", sagte Ferret.

