Leere Tribünenplätze muss es in naher Zukunft nicht mehr geben: Wie die Veranstalter des Österreich-Grand-Prix in Spielberg (4. Juli) und des Großbritannien-Grand-Prix in Silverstone (18. Juli) bestätigt haben, können beide Formel-1-Rennen wieder vor normalem Vor-Ort-Publikum erfolgen. Es wird für diese WM-Läufe keine Personenanzahl-Beschränkungen mehr geben.

"Darauf haben wir schon seit Monaten hingearbeitet", sagte Silverstone-Streckenchef Stuart Pringle. "Wir können es nicht erwarten, im Juli die komplette Kapazität der Anlage zur nutzen. Der Grand Prix stellt eine ausgezeichnete und sichere Möglichkeit dar, der Welt zu zeigen, dass sich Großbritannien nach dem Kampf gegen die Pandemie wieder auf Kurs befindet."

Kultusminister Oliver Dowden sieht den Grand Prix gleichermaßen als Schaufenster und Blaupause für weitere Lockerungen in naher Zukunft. O-Ton: "Veranstaltungen wir diese ebnen den Weg, dass bald alle wieder Livesport und Kultur zusammen erleben können, und das auf sichere Art und Weise."

Silverstone und Spielberg eindeutigen Corona-Regeln

Wer das Formel-1-Rennen in Silverstone 2021 vor Ort verfolgen will, muss bei der Ankunft an der Strecke einen maximal zwei Tage alten negativen Coronatest vorweisen können oder nachweislich vollständig geimpft sein. Der zweite Impftermin muss jedoch mindestens 14 Tage zurückliegen.

In Spielberg gelten für den Steiermark-Grand-Prix am 27. Juni noch Einschränkungen bei der Auslastung der Anlage, doch in der Woche danach ist zum Österreich-Grand-Prix auch dort ein "volles Haus" möglich.

Die Veranstalter in Österreich geben hierzu bekannt: "Für den Zutritt zum Veranstaltungsgelände ist ein gültiger Nachweis über die Erfüllung der 3G-Regel (getestet, geimpft, genesen) erforderlich. Die 3G-Nachweise können nur auf Deutsch und Englisch akzeptiert werden."

"Wir empfehlen eindringlich mit einem gültigen Testergebnis oder mit dem 'Grünen Pass' anzureisen, um Wartezeiten vor Ort zu vermeiden." An den Parkplätzen rund um den Red-Bull-Ring können kostenpflichte Coronatests absolviert werden.

