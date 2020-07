Max Verstappen (Red Bull) crashte beim GP von Ungarn auf dem Weg in die Startaufstellung

Max Verstappen ist auf dem Weg in die Startaufstellung zum Großen Preis von Ungarn gecrasht. Der Red-Bull-Star verlor in Kurve zwölf bei Regen die Kontrolle über sein Auto und krachte in die Streckenbegrenzung. Dabei beschädigte sich der Niederländer den Frontflügel sowie die Radaufhängung. Der 22-Jährige konnte nach toller Arbeit seiner Boxencrew aber zum GP starten.

Verstappen war beim Anbremsen in Kurve zwölf nur noch Passagier in seinem Red Bull. Bei Aquaplaning fuhr der Niederländer geradeaus in die Barriere und beschädigte sich die Front seines Autos.

Formel 1 Todt nach Schumacher-Besuch: "Hoffe, die Welt kann ihn wiedersehen - darauf arbeitet er hin" VOR 5 STUNDEN

Verstappen konnte im Anschluss allerdings in die Startaufstellung fahren. Seine Mechaniker reparierten den Red Bull blitzschnell innerhalb von 20 Minuten. Der 22-Jährige konnte somit noch rechtzeitig beim GP von Ungarn von Position sieben aus ins Rennen gehen.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Das könnte Dich auch interessieren: Formel 1: Der Große Preis von Ungarn live im TV und im Livestream

Play Icon WATCH Alonso über sein Comeback: "Stoppuhr entscheidet, nicht Alter" 00:00:28

GP von Ungarn Der neue Hamilton: Nächster Superstar in den Startlöchern VOR 6 STUNDEN