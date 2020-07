Formel 1: Der Große Preis von Ungarn live im TV und im Livestream

Alexander Albon (Red Bull), Lewis Hamilton (Mercedes) - GP of Austria 2020

Der Große Preis von Ungarn live im TV und im Livestream: Vom 17. bis 19. Juli findet in Budapest der GP von Ungarn statt. RTL und Sky übertragen live im TV und im Livestream. Eurosport.de bietet einen Liveticker und alle Infos zum Rennen auf dem Hungaroring an. Mit von der Partie sind Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Valtteri Bottas, Kimi Räikkönen, Charles Leclerc und Co.

Der Große Preis von Ungarn in Budapest ist das dritte Rennen der aktuellen Saison in der Formel 1. Bei den beiden Rennen in Spielberg hat Mercedes seine Vormachtstellung erneut unter Beweis gestellt. Valtteri Bottas gewann den Großen Preis von Österreich. Lewis Hamilton siegte beim GP der Steiermark. Für Sebastian Vettel und Ferrari hagelte es Nackenschläge.

Formel 1 Plötzlich eine gute Partie: Warum Aston Martin für Vettel sogar attraktiver als Ferrari ist VOR 33 MINUTEN

Die Freien Trainings in Budapest live im TV

Sky überträgt die Freien Trainings auf dem Hungaroring live im TV bei Sky Sport 1. Die ersten beiden Freien Trainings finden am Freitag, 17. Juli, um 11:00 Uhr bzw. 15:00 Uhr statt. Das 3. Freie Training steht am Samstag, 18. Juli, um 12:00 Uhr auf dem Programm.

GP von Ungarn: Das Qualifying live im TV

Das Qualifying in Budapest wird live im TV bei RTL und Sky Sport 1 übertragen. Die Session startet am Samstag um 15:00 Uhr.

Der Große Preis von Ungarn live im TV

Am Sonntag, 19. Juli, um 15:10 Uhr findet der Große Preis von Ungarn in der Formel 1 statt. Das Rennen gibt es live im TV bei RTL und Sky Sport 2 zu sehen.

Die Formel 1 im Livestream

Die jeweiligen Sessions, die im TV übertragen werden, können Motorsportfans auch im Livestream bei SkyGo (Sky) beziehungsweise TVNow (RTL) mitverfolgen.

Der GP von Ungarn im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusamenarbeit mit Motorsport-Total.com einen Liveticker zu allen Sessions an. Hier gibt es alle Informationen zum Großen Preis von Ungarn.

Zu den Livetickern:

Play Icon WATCH Alonso über sein Comeback: "Stoppuhr entscheidet, nicht Alter" 00:00:28

Formel 1 DTM-Champion adelt Vettel: "Immer noch einer der besten Fahrer der F1" VOR 20 STUNDEN