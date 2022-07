In der Hitze von Budapest haben die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz der forschen Ansage ihres Chefs Taten folgen lassen und den Auftakt des Formel-1-Wochenendes in Ungarn geprägt. Sainz (Spanien) im ersten und Leclerc (Monaco) im zweiten freien Training fuhren jeweils souverän die Bestzeit heraus. Weltmeister Max Verstappen konnte im Red Bull nicht ganz folgen.

Für den Niederländer genügte es nur zu Rang vier, sein Rückstand auf Leclerc betrug fast drei Zehntelsekunden. Das wird Mattia Binotto gefallen, der Ferrari-Teamchef hatte für das Ungarn-Rennen einen Doppelsieg gefordert, um den in der Fahrerwertung schon weit enteilten Verstappen vor der Sommerpause unter Druck zu setzen.

Gar "beängstigend" nannte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko Ferraris Performance am Trainingstag.

Wichtig aus Ferrari-Sicht ist auch die starke Leistung von Sainz, der im zweiten Training Dritter wurde und im Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) Leclerc Unterstützung liefern könnte. Verstappens Teamkollege Sergio Perez (Mexiko) lag dagegen deutlich zurück.

GP Ungarn: Regen am Samstag erwartet

Die Eindrücke von Freitag sind für den wichtigen Samstag allerdings nur bedingt aussagekräftig. Laut Wetterprognose soll es beim dritten Training (14:00 Uhr) und Qualifying (17:00 Uhr/ beide im Liveticker ) regnen und deutlich kühler sein. Die Kräfteverhältnisse könnten sich dadurch verschieben, am Freitag war es trocken und heiß.

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel, der am Donnerstag das Ende seiner Karriere nach der Saison angekündigt hatte, hinterließ bei diesen guten Bedingungen einen starken Eindruck und fuhr im Aston Martin den siebten Platz ein.

Mick Schumacher (Haas) musste sich mit dem 17. Rang begnügen, sein Teamkollege Kevin Magnussen (Dänemark) war deutlich schneller unterwegs. Das könnte daran liegen, dass der Bolide des Dänen bereits das ersehnte Update erhalten hat. Schumacher dagegen muss noch etwas warten, bis wieder ausreichend Teile vorhanden sind.

GP Ungarn: Norris fährt in die Spitzengruppe

Der Brite Lando Norris wurde im McLaren Dritter, etwas überraschend fuhr er zweimal in die Spitzengruppe. Dort wäre auch Mercedes gern - die Silberpfeile von George Russell und Rekordweltmeister Lewis Hamilton kamen aber überhaupt nicht zurecht. Es genügte lediglich zu den Plätzen acht (Russell) und elf (Hamilton).

Leclerc liegt vor dem 13. von insgesamt 22 Saisonrennen 63 Punkte hinter Verstappen zurück. Zuletzt in Frankreich war er in Führung liegend ausgeschieden und hatte seinem niederländischen Rivalen den nächsten Sieg somit auf dem Silbertablett serviert. Schon zuvor hatten sich Ferrari und die Piloten immer wieder Patzer geleistet - entsprechend groß ist der Rückstand in der WM.

Für Binotto dennoch kein Anlass, aufzugeben. "Es gibt keinen Grund, warum wir nicht von jetzt bis zum Ende zehn Rennen gewinnen können", sagte er. Den Auftakt sollen seine Piloten am Sonntag machen.

