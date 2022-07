Dass Pérez ein hervorragender Teamplayer sein kann, bewies der 32-Jährige im vergangenen Dezember in Abu Dhabi. Dort avancierte der dreimalige Grand-Prix-Sieger zwischenzeitlich zum Helden, als er in Führung liegend und auf deutlich älteren Reifen die Angriffe von Lewis Hamilton abwehrte. Damit knöpfte er dem Rekordchampion rund elf Sekunden ab und ermöglichte damit dem späteren Weltmeister Verstappen eine beispiellose Aufholjagd.

Mittlerweile ist Red Bull endgültig wieder an die Spitze der Nahrungskette zurückgekehrt und peilt mit Verstappen die Titelverteidigung an. Die Chemie zwischen den Protagonisten stimmt nach wie vor, doch sowohl in Spanien als auch in Aserbaidschan ließ Pérez durchblicken, dass er sich nicht kompromisslos hinter seinem Teamkollegen einordnen will.

"Wir müssen nach dem Rennen noch einmal reden", unterstrich ein frustrierter Pérez in Barcelona per Boxenfunk, nachdem er sich einer Stallorder beugen musste. Eine Woche später raste er beim Straßenklassiker von Monaco zum Sieg und rückte zwischenzeitlich auf Rang 2 der Weltmeisterschaft.

"Ich denke, er wird Max von nun an unter Druck setzen", erklärte Fittipaldi gegenüber "Vegas Insider". "Dieses Gefühl habe ich, weil er sehr selbstbewusst ist. Er weiß, dass er über das nötige Talent und den entsprechenden Speed verfügt und er steht nicht mehr im Schatten von Max", führte der zweimalige Weltmeister aus.

Verstappen gegen Pérez: Fittipaldi prophezeit Reibereien bei Red Bull

Aus Sicht von Red Bull erweist sich die Verpflichtung von Pérez Ende 2020 als ein Glücksfall. "Für das Team ist es gut, zwei Fahrer zu haben, die auf diesem hohen Niveau unterwegs sind", so Fittipaldi.

Erwarten konnte man eine derartige Entwicklung seitens Pérez aber nicht unbedingt. "Ich glaube auch, dass Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko nie damit gerechnet hatte, dass Sergio eine derart gute Leistung zeigen würde."

Für die restliche Saison erwartet sich der 75-Jährige einen Schlagabtausch zwischen den beiden Red-Bull-Piloten. "Es könnte interessant werden, was das teaminterne Duell angeht. Ich bin überzeugt, dass Pérez stark sein wird und das wird für Reibereien im Team sorgen."

