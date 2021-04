Publiziert 18/04/2021 Am 15:07 GMT | Update 18/04/2021 Am 15:40 GMT

Sebastian Vettel erlebte sein nächstes Fiasko, Mick Schumacher zahlte Lehrgeld - und Max Verstappen ging im Chaos-Rennen von Imola als Punktsieger des Duells mit Weltmeister Lewis Hamilton hervor. Im spektakulären und lange unterbrochenen Großen Preis der Emilia-Romagna ist das Versprechen einer dramatischen Saison erneut erfüllt worden.

Herausforderer Verstappen feierte im zweiten Rennen des Jahres den ersten Saisonsieg vor Hamilton. Der Mercedes-Star betrieb nach einem seltenen Fahrfehler immerhin noch Schadensbegrenzung. Das Podium komplettierte Lando Norris im McLaren als Dritter.

Insgesamt war es Verstappens elfter Grand-Prix-Sieg seiner Karriere. Hamilton behält allerdings dank des Extrapunktes für die schnellste Rennrunde die WM-Führung mit einem Punkt Vorsprung auf Verstappen.

"Es war eine große Herausforderung, gerade am Anfang bei der Nässe", sagte Verstappen: "Die Saison ist noch lang, da kommt noch einiges." Hamilton, der nach einem Ausrutscher zwischenzeitlich auf Rang neun zurückgefallen war, erklärte: "Es war nicht mein bester Tag. Ich danke dem Team, dass sie mir geholfen haben, das wieder hinzukriegen."

Nach einer schweren Kollision zwischen Valtteri Bottas (Mercedes) und George Russell (Williams) war das Rennen in der 34. Runde für etwa eine halbe Stunde gestoppt worden.

Imola GP: Vettel mit Pechsträhne

Vettels Pechsträhne im Aston Martin setzte sich derweil fort. Sein Team konnte ein Problem an der hinteren Bremsanlage nicht rechtzeitig beheben. Der viermalige Weltmeister startete aus der Boxengasse - wie schon beim Auftakt in Bahrain musste sich Vettel vom Ende des Feldes vorkämpfen.

Eine zehnsekündige Stop-and-Go-Strafe passten ins Bild eines gebrauchten Nachmittags. Vor der Schlussrunde musste er seinen Boliden wegen Getriebeproblemen abstellen, wurde aber als 15. gewertet.

"Heute war der Wurm drin von vorne bis hinten", sagte Vettel bei "RTL": "Mit dem Start aus der Box und der Strafe war es sehr schwer. Dann gab es keinen stehenden Start. Das hat es uns noch mal schwerer gemacht, nach vorne zu kommen."

Weit hinten absolvierte wie erwartet Schumacher im unterlegenen Haas sein Rennen. Nach einem guten Start fiel der Formel-2-Champion nach einem Unfall - der 22-Jährige crashte in einer frühen Safety-Car-Phase beim Warmfahren der Reifen in die Mauer - weit zurück. Ein frühes Ausscheiden konnte er immerhin verhindern, er belegte am Ende Rang 16. Damit lies Schumacher allerdings erneut seinen russischen Teamkollegen Nikita Mazepin (17.) hinter sich.

Imola GP: Verstappen erwischt Super-Start

An der Spitze hatte im Vorfeld alles auf ein weiteres packendes Duell zwischen Mercedes und Red Bull hingedeutet. Hamiltons Vorteil, auf dem engen Kurs in Imola von der 99. Karriere-Pole zu starten, sollte sich nicht als Sieggarant herausstellen. Die Herausforderer sind schließlich stärker denn je, der RB16B ist das schnellste Auto im Feld. Zudem hat Verstappen in Sergio Pérez endlich einen konkurrenzfähigen Teamkollegen.

Der Mexikaner war auf Platz Startplatz zwei gefahren, vor Verstappen also, der erstmals seit Kanada 2019 wieder ein teaminternes Duell im Qualifying verlor. Red Bull gab das ganz neue taktische Möglichkeiten, zumal Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas ein ganz schwaches Wochenende erwischte.

Alle Planspiele wurden durch einen Wolkenbruch vor dem Start erschwert. Teile der Strecke waren so nass, dass Fahrer sich schon beim Weg in die Startaufstellung über Aquaplaning beklagten. Mit dem Erlöschen der Ampeln schuf Verstappen Fakten.

Der Niederländer erwischte einen Traumstart, zog nicht nur prompt an Pérez vorbei, sondern ließ auch Hamilton in einem umkämpften Duell hinter sich. Auf der rutschigen Strecke konnte Verstappen seinen Vorsprung allerdings nicht entscheidend ausbauen.

Imola GP: Heftiger Crash von Bottas und Russell

Red Bull reagierte und wechselte von Intermediates auf klassische Slicks. Die nicht risikofreie Strategie zahlte sich aus: Verstappen kam vor Hamilton zurück auf die Strecke. Der Brite leistete sich in der Folge einen selten Patzer, landete im Kiesbett und schenkte jede Siegchance ab.

Dann krachte es heftig zwischen Bottas und Russell - und das Renngeschehen kam zum Erliegen. Die Fahrer stiegen während der Aufräumarbeiten in der Boxengasse aus den Boliden. Hamilton ärgerte sich sichtbar über seinen Fehler - es war ein Bild mit Symbolcharakter. Hamilton und Mercedes haben 2021 ihre Dominanz verloren.

Nach dem Neustart führte Verstappen das Feld an. Langsam, aber stetig vergrößerte er den Vorsprung auf die Konkurrenz. Hamilton kämpfte sich derweil mit Wut im Bauch vor und behielt so die Führung in der Meisterschaft.

