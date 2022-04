Der Große Preis von Italien ist am 11. September in Monza geplant.

Der Andrang der Massen hat gute Gründe: Ferrari ist zurück. Nach Jahren der Mittelmäßigkeit haben die Roten unter dem neuen technischen Reglement zu alter Stärke zurückgefunden.

Red Bull und Weltmeister Max Verstappen stehen unter Zugzwang. Motorsportchef Helmut Marko kündigte für Imola Upgrades an. Das Auto soll leichter werden, die Reserve liegt nach eigenen Angaben bei "ein paar Zehntelsekunden." Das zentrale Problem der fehlenden Zuverlässigkeit muss Red Bull aber zuvorderst in den Griff bekommen.

Der Ablauf des Wochenendes. In Imola steht das erste von dreides Jahres an. Bereits am Freitag (17:00 Uhr im Liveticker ) findet das Qualifying für das Sprintrennen am Samstag (16:30 Uhr im Liveticker ) statt.