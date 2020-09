Denn auf den zweiten Blick ergibt dieser Wechsel durchaus Sinn. Und er passt zur aktuellen Stimmungslage in der Formel 1: Das Mittelfeld hofft, dass es bald kein Mittelfeld mehr gibt. Dass alle Teams mit gleichen Waffen kämpfen, die Kostenobergrenze soll es möglich machen. Vettel selbst fasst das so zusammen: "Aston Martin wird wachsen, während andere Teams schrumpfen müssen. Das macht mich zuversichtlich."

In einem derart technischen Sport wie der Formel 1 gewinnt vielleicht nicht immer der, der am allermeisten ausgibt - wer aber deutlich weniger Geld zur Verfügung hat, fällt unweigerlich zurück. Es geht um Infrastruktur, um Arbeitskräfte, um Entwicklungsgeschwindigkeit. Um die Möglichkeit, schnell auf Innovationen der Konkurrenz zu reagieren, auch mal zweigleisig zu entwickeln. Und das alles geht nur mit viel Geld.

Vettels künftiger Arbeitgeber Aston Martin, der in diesem Jahr noch Racing Point heißt, hatte "in den vergangenen Jahren nicht annähernd so viel Geld wie die größeren", sagt der Hesse, "und sie haben trotzdem einen hervorragenden Job gemacht." Ab dem kommenden Jahr, so Vettel, könne das Team "endlich zeigen, was es wirklich drauf hat". In der Tat gilt Racing Point schon lange als starkes Rennsportteam mit wenig Geld.