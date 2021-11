"Würden wir protestieren? Absolut, ja. Wenn wir glauben, dass sich das Auto nicht innerhalb der Regeln bewegt, dann werden wir protestieren", sagte Horner.

Die Geschwindigkeitsunterschiede beim Mercedes zuletzt in Brasilien sind laut Horner nicht nur auf den dort eingebauten neuen Motor zurückzuführen. Zudem seien eindeutige Spuren zu erkennen gewesen.

Ad

"Wir wissen, dass ein neuer Motor eine verbesserte Leistung bringt. Aber wenn man einen Unterschied von 27 Kilometern pro Stunden hat und man dort Schleifspuren sieht, wie sie bei einem Flexiwing vorkommen...", zweifelte Horner.

GP von São Paulo Keine Strafe gegen Verstappen: F1 lehnt Mercedes-Gesuch ab VOR 5 STUNDEN

"Ich denke, jeder konnte sehen, dass Brasilien keine normale Situation war", so Horner weiter.

Horner: "Für uns ist klar, was los ist"

Schon länger ist der Mercedes-Heckflügel im Visier von Red Bull, Max Verstappen schaute ihn sich in Brasilien im Parc-ferme genauer an und kassierte für das Berühren eine Geldstrafe von 50.000 Euro. Die Disqualifikation von Lewis Hamilton in Interlagos hat damit übrigens nichts zu tun. Dabei handelte es sich um einen Schaden, wie Toto Wolff nach der Untersuchung in der Fabrik nochmals bestätigte.

Was Red Bull stattdessen meint: Mercedes nutze einen illegalen Flexiwing, der dem Team auf den Geraden einen substanziellen Vorteil verschaffe. Entsprechend fordert Horner vom Weltverband FIA eine genaue Überprüfung, ansonsten sei ein Protest unvermeidlich.

"Für uns ist relativ klar, was los ist. Deshalb sage ich, ist es an der FIA, sicherzustellen, dass alle Autos den Regeln entsprechen. Wenn nicht, protestiert man", sagte er. Schon in Katar werde Red Bull einen Protest in Erwägung ziehen, sollte Mercedes den Heckflügel einsetzen.

Mercedes völlig entspannt

Den größten Effekt erwartet das Team aber erst bei den finalen Rennen in Saudi-Arabien und Abu Dhabi. "Wir wollen sichergehen, dass alle Teams die gleichen Voraussetzungen haben", sagte Horner.

Bei Mercedes macht man sich bezüglich eines Protestes von Red Bull gar keine Sorgen. "Man versucht, zu verhindern, dass der Gegner einen Vorteil hat. Wenn man von Skepsis getrieben wird, weil dir irgendjemand irgendetwas gesagt hat, und du glaubst, dass das der Hauptgrund ist, dann musst du das machen", sagte Wolff.

Der fragliche Heckflügel sei "14 mal" kontrolliert worden, "die FIA hat alle Zeichnungen. Da ist nichts, was Red Bull glaubt, was dort sein soll. Wir schicken ihnen gerne ein Exemplar nach Milton Keynes", sagte Wolff. Von Horner in der Teamchef-PK direkt auf die Schleifspuren am Heckflügel angesprochen, sagt der Österreicher: "Es ist innerhalb dessen, was erlaubt ist."

Wolff: Betrug in dieser Phase wäre "verrückt"

Ohnehin sei es weit hergeholt, zu glauben, dass ein Team bewusst ein Auto einsetzen würde, das nicht den Regeln entspricht. "Niemand würde mit einem illegalen Motor oder einem illegalen Flügel an der Strecke auftauchen", sagte Wolff. Zu transparent sei alles. "Du wärst als Team ziemlich verrückt, Entscheidungen zu treffen, die deutlich sichtbar illegal wären", stellt er klar.

Horner genügen diese Worte nicht, er verlässt sich lieber auf die Daten, die ihm vorliegen. So sei der Topspeed-Vorteil bei Mercedes in den vergangenen Rennen "exponentiell" gewesen. Entsprechend sei es an der FIA, der "Polizei des Sports", diese Sache zu klären.

"Wir wollen mit einem fairen Kampf in diese letzten Rennen gehen. Wer auch immer dann am Ende ganz oben steht, sollte nicht im Zimmer der Stewards oder vor dem Berufungsgericht entschieden werden, sondern auf der Strecke", stellte Horner klar.

Das könnte Dich auch interessieren: Bottas im Training vorne - Verstappen und Hamilton lauern

Pérez gibt bei Showrun in Mexiko richtig Gas: 130.000 Fans jubeln

GP von São Paulo "Max war auf den Unfall aus": Montoya analysiert Brasilien-Duell VOR 9 STUNDEN