Bei Hamilton stößt das auf Unverständnis: "Das ist so eine fantastische Strecke, und ich verstehe wirklich nicht, wieso sie Millionen dafür ausgeben, um den Asphalt neu zu machen. Ich weiß, dass er schon eine lange Zeit da war, aber vielleicht hätten sie ihn einfach reinigen sollen, anstatt das ganze Geld zu verschwenden", so der Mercedes-Pilot, der es sogar als "schlimmer als Portimao" bezeichnet.

GESTERN AM 14:55

In Istanbul spielen dabei mehrere Faktoren zusammen. Da wären neben der öligen Piste auch die niedrigen Temperaturen, die auf der Strecke an der 20-Grad-Marke kratzten, und die härtesten möglichen Pirelli-Reifen. Diese auf dem glatten Asphalt zum Arbeiten zu bekommen, war für die Piloten fast ein Ding der Unmöglichkeit. "Der harte Reifen ist nutzlos", ärgert sich Hamilton.

Für ihn war der Freitag in der Türkei "die ganze Runde über angsteinflößend" und wie auf einer Eislaufbahn. "Das macht nicht so viel Spaß wie normalerweise in Istanbul - und ich sehe nicht, dass sich das ändert."