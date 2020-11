Spiegelglatter Asphalt, niedrige Temperaturen und nun auch noch Regen im Anflug: Der Istanbul Park Circuit wurde für die Formel 1 bei der Rückkehr nach neun Jahren zur großen Herausforderung. Und könnte vielleicht sogar die vorzeitige Krönung von Lewis Hamilton verhindern. Der Weltmeister kann schon im Rennen am Sonntag (11.10 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de ) seinen siebten Titel feiern und Michael Schumachers Rekord einstellen.

Die Streckenverhältnisse am Freitag allerdings waren "Shit mit einem großen S", sagte Hamilton nach dem freien Training und ließ ein lautes Lachen folgen: "Das war eine kleine Katastrophe heute. Für uns funktionieren die Reifen bislang nicht, es ist erschreckend, als wäre die Strecke nass."

Und so wirken die Kräfteverhältnisse beim Großen Preis der Türkei offen wie selten in dieser Saison. Red-Bull-Pilot Max Verstappen drehte die schnellste Runde, überraschend gefolgt von Charles Leclerc im Ferrari. Erst dahinter sortierte sich mit einigem Abstand das Mercedes-Duo mit Valtteri Bottas und Hamilton ein. Sebastian Vettel kam im Ferrari über Rang acht nicht hinaus.

Starke Konkurrenten könnten daher zum Problem werden, und am Freitag wirkten zumindest Verstappen und Leclerc auf der Höhe. Ohnehin könnte das Ergebnis ein wenig durcheinander geraten. Wie einige andere Strecken in diesem Jahr war Istanbul nur aufgrund der Corona-Verwerfungen in den Kalender gerutscht, zuletzt war die Formel 1 im Jahr 2011 dort gefahren.