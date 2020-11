In Imola machte das Duo Lewis Hamilton und Valtteri Bottas den Konstrukteurstitel für Mercedes mit einem Doppelsieg bereits perfekt. In der Türkei könnte der vorzeitige Fahrertitel für den Briten folgen. Damit das passiert, müsste er Istanbul mit 78 Punkten Vorsprung verlassen - so viele Zähler sind in den letzten drei Rennen (Bonuspunkt für schnellste Rennrunde inklusive) noch zu holen.