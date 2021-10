Die nackten Zahlen sprechen eine andere Sprache. So holte der Finne in den gemeinsamen Jahren bei Mercedes lediglich 70 Prozent der Punkte des Rekordweltmeisters - und damit deutlich weniger als Hamiltons vorherige Teamkollegen Fernando Alonso, Jenson Button und Nico Rosberg.

Tatsächlich schnitt statistisch gesehen nur Heikki Kovalainen in zwei Jahren bei McLaren noch schlechter gegen Hamilton ab. Gegenüber "Sky" erklärte Hamilton daher nun, wie er diese Aussage gemeint hat. "Wir sind in einem Sport, in dem wir versuchen, zwei verschiedene Meisterschaften zu gewinnen", erinnerte er.

"Wir beide wollen den Fahrertitel gewinnen, aber unser Job ist es auch, den Konstrukteurstitel zu gewinnen. Daher müssen wir zusammenarbeiten", erklärte Hamilton. Und Bottas sei in dieser Hinsicht der erste Teamkollege gewesen, "mit dem ich wirklich kommuniziert habe", so der Rekordchampion.

Es habe keine Geheimnisse zwischen ihnen gegeben und beide hätten immer versucht, sich gegenseitig zu helfen. "Das gab es zuvor mit anderen Piloten nie. Das ist einzigartig", so Hamilton. Bottas sei abseits der Strecke ein "Gentleman" und ein "fantastischer" Mensch und habe nie Spielchen gespielt.

"Von jedem gelernt"

Ein Lob gibt es trotzdem auch für seine ehemaligen Teamkollegen. "Von jedem von ihnen habe ich verschiedene Dinge gelernt", verriet Hamilton und erklärte, dass jeder Teamkollege eine ganz eigene "Herausforderung" gewesen sei. Deshalb ist er auch für jeden Teamkollegen in seiner Karriere dankbar.

"Ich würde nichts an meiner Reise mit ihnen ändern wollen", stellte er klar. Die beste Zusammenarbeit habe es aber eindeutig mit Bottas gegeben.

