"Das hat mir das Herz erwärmt", berichtete Hamilton nun in dem Interview. 2019 war kurzzeitig ein Wechsel zu den Roten im Gespräch. Am Ende blieb der Brite aber bei Mercedes.

Hamilton meinte mit Blick auf eine mögliche Ferrari-Anstellung, die nicht Realität wurde: "Es war nie möglich und ich weiß eigentlich nicht genau warum. Ich wünsche ihnen das Beste, aber in der näheren Zukunft werde ich es verhindern, dass sie Weltmeister werden."

Er habe zwar einige Ferraris zuhause stehen, einen der legendären roten Formel-1-Boliden werde er aber nicht fahren können, ergänzte Hamilton.

Seit 2013 fährt der Brite für Mercedes. Erst im Juli verlängerte Hamilton seinen Vertrag beim deutschen Team um zwei Jahre bis 2023.

Mit Mercedes gewann der 36-Jährige sechs Mal die Fahrer- und sieben Mal in Folge die Konstrukteurs-WM. Von 2007 bis 2012 fuhr Hamilton zudem für McLaren. 2008 holte er dort seinen ersten von mittlerweile sieben Weltmeistertiteln. Zuletzt gewann Hamilton in Sotschi seinen 100. Grand Prix in der Formel 1.

