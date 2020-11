"Wir geben uns jetzt ein paar Tage und dann werden wir sprechen", fügte Wolff an. Am Saisonende läuft der Vertrag von Lewis Hamilton bei Mercedes aus. Beim Großen Preis der Türkei in Istanbul hatte der Engländer mit seinem neuerlichen WM-Triumph mit Rekordchampion Michael Schumacher gleichgezogen. Es gilt als ziemlich sicher, dass der 35-Jährige auch weiterhin für die Marke mit dem Stern fahren wird.