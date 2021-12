Er könne zwar verstehen, dass Emotionen in einer solchen Situation hoch kochen. "Es wurden aber auch viele Entscheidungen gegen uns getroffen. Sogar in Abu Dhabi anfangs des Rennens, als Hamilton für das Abkürzen in einer Schikane nicht bestraft wurde", erklärte der Chef von Weltmeister Max Verstappen.

Über acht Jahre habe Mercedes die Formel 1 dominiert. "Irgendwann musste das enden", sagte Horner.

Auch die Behauptung, Lewis Hamilton sei in Abu Dhabi leichte Beute gewesen, wollte der Engländer nicht so stehen lassen.

"Mercedes hat selbst einen Fehler gemacht. Sie hatten die Möglichkeit, einen Boxenstopp zu absolvieren, und haben sich dagegen entschieden. Das brachte ihn in diese Situation", stellte Horner klar.

Hamilton wollte keine Entscheidung am Grünen Tisch

Damit spielte der Red-Bull-Teamchef auf die Safety-Car-Phase kurz vor Schluss an, in der Verstappen noch auf neue Reifen wechselte, Mercedes bei Hamilton darauf aber verzichtete.

Beim Restart konnte der Niederländer seinen Kontrahenten schließlich überholen und sicherte sich seinen ersten Weltmeistertitel. Vorausgegangen war eine viel diskutierte Entscheidung von Rennleiter Michael Masi, nicht alle überrundeten Autos, sondern nur diejenigen zwischen Hamilton und Verstappen, in der Safety-Car-Phase überholen zu lassen. Dadurch hatte der bis dahin führende Brite keinen Puffer zwischen sich und Verstappen.

Gegen diese Entscheidung legte Mercedes Protest ein. Dieser wurde noch in Abu Dhabi abgeschmettert. Auf einen Einspruch gegen das Urteil verzichtete das Team um Hamilton. Vor allem der Brite wollte über den Titel angeblich nicht am Grünen Tisch verhandeln, sondern die Entscheidung auf der Strecke für sich sprechen lassen.

