Am 21. August steuert Räikkönen auf der von NASCAR genutzten Kurzanbindung der ehemaligen Formel-1-Strecke Watkins Glen (US-Bundesstaat New York) das dritte Auto vom Trackhouse Racing Team.

Wie bereits verkündet, handelt es sich bei diesem dritten Chevrolet Camaro ZL1 von Trackhouse (Startnummer 91) um ein auf Teilzeitbasis eingesetztes Auto, das für international bekannte Fahrer reserviert ist.

Räikkönen ist nun der erste, der im Rahmen des "Project 91" die Gelegenheit erhält, sein Debüt in der NASCAR-Topliga zu geben.

"Das ergibt einfach Sinn für mich. Es ist nur ein einziges Rennen und es passt somit auch für meine Familie", sagte Räikkönen im Interview. Über ein wenig NASCAR-Erfahrung verfügt der Finne bereits, aber noch nicht mit dem revolutionären Next-Gen-Auto, das seit Saisonbeginn 2022 in der NASCAR Cup Series zum Einsatz kommt.

NASCAR: Raikkönens Rückkehr nach elf Jahren

Im Jahr 2011 hatte Räikkönen in der zweiten NASCAR-Liga (damals Nationwide-Serie; heute Xfinity-Serie) und in der dritten NASCAR-Liga (Truck-Serie) je ein Rennen für das Team von Kyle Busch bestritten. Elf Jahre später nun erfolgt für den Formel-1-Weltmeister von 2007 das Cup-Debüt.

"Es handelt sich natürlich um ein neues Auto und auch die Strecke kenne ich selber noch nicht. Ich bin mir aber sicher, dass ich den Dreh schnell raus habe werde", blickte Räikkönen auf das Watkins-Glen-Wochenende im August voraus.

"Ich habe meine Rennen [in den USA] immer genossen. Hoffentlich haben wir ein gutes Rennen und Spaß dabei", so Räikkönen, der das Next-Gen-Auto vorab testen und sich abgesehen davon auch im Simulator vorbereiten wird. Am Rennwochenende in Watkins Glen ist er dann Teamkollege der beiden Trackhouse-Stammpiloten Daniel Suarez und Ross Chastain.

Raikkönen schwärmt von letztem NASCAR-Auftritt

Trackhouse-Teambesitzer Justin Marks, bis vor wenigen Jahren selber aktiver NASCAR-Pilot, verriet: "Ich bin schon lange ein großer Fan von Kimi. Ich verfolge seine Karriere, seit er damals bei Sauber in der Formel 1 angefangen hat. Und einer der coolsten Momente meiner Karriere war es, als ich 2011 in Charlotte als ein Fan der Formel 1 im Truck-Rennen gegen Kimi fahren durfte."

Und wie kam der Deal mit Räikkönen für das "Project 91" zustande? "Dass er Interesse an NASCAR hat, wussten wir. Da dachte ich mir einfach, wenn ich ihm erkläre, worum es bei diesem Projekt geht, dann will er vielleicht mitmachen", sagte Marks. Genau so kommt es am 21. August in Watkins Glen.

Was danach kommt oder auch nicht kommt, vermochte Räikkönen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu sagen. "Das weiß ich nicht. Niemand weiß das. Wir werden einfach versuchen, ein gutes Rennen zu fahren und das Ganze zu genießen. Dann wird sich zeigen, was die Zukunft bringt. Andere Pläne habe ich nicht. Wir haben jetzt mal diese Sache festgemacht und werden danach sehen, wie es weitergeht", so der "Iceman".

