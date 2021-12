Dort ist schwarz auf weiß verewigt, dass Räikkönens Rücktritt schon zum Saisonbeginn feststand.

Auf die Frage, welches sein Lieblingsrennen in der Saison sein wird, hatte der "Iceman" damals geschrieben: "Abu Dhabi. Denn es wird mein letztes Formel-1-Rennen sein."

Der 42-Jährige fuhr also zwölf Rennen in dem Wissen, dass er nach der Saison zurücktritt, ging damit aber erst am Mittwoch nach dem Grand Prix von Belgien an die Öffentlichkeit. Warum er mit der Bekanntgabe so lange wartete? Vermutlich wollte er sich die Fragen zu seinem Rücktritt so lange wie möglich ersparen.

Den Satz "Das Überraschendste, was in der Saison 2021 passieren wird, ist ..." vervollständigte Räikkönen auf seinem Zettel übrigens mit: "Nichts"! Ein bisschen mehr als das ist dann noch passiert. Aber "Iceman" Räikkönen kann eben nichts schocken.

