Stroll aber bremst die Euphorie umgehend und verweist auf das aktuelle Geschehen in der Formel 1: "Ich bin derzeit extrem darauf fokussiert, die neue Rennsaison zu beginnen."

Soll heißen: Die Fahrerplanung über 2021 hinaus muss erst einmal warten. In diesem Jahr tritt Aston Martin mit Lance Stroll, Sohn von Lawrence Stroll, und Sebastian Vettel an.

Letzterer hat vor der Saison 2021 einen mehrjährigen Vertrag bei der britischen Traditionsmarke unterschrieben. Wohl auch vor dem Hintergrund, dass der Rennstall mit Sitz in Silverstone in naher Zukunft einiges in die eigene Infrastruktur investiert.