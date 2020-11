Lewis Hamilton feierte sein Debüt in der Königsklasse bei McLaren und holte 2008 mit der Truppe von Ron Dennis auch seinen ersten WM-Titel. Bis zur Saison 2012 blieb der Brite dem Traditionsteam aus Woking treu, anschließend zog es ihn zu Mercedes, das seit 2010 wieder ein eigenes Werksteam hatte - allerdings noch ohne große Erfolge.

"Damals war es eine der härtesten Entscheidungen, denn ohne McLaren und ihre Unterstützung, zusammen mit Mercedes, hätte ich es nicht in die Formel 1 geschafft", erinnert sich Hamilton an den Herbst 2012 zurück, als er die Entscheidung traf, das Team zu verlassen, mit dem er vier Jahre zuvor zum ersten Mal Weltmeister geworden war.

Vor allem finanziell habe McLaren ihn auf seinem Weg in die Formel 1 unterstützt, erklärt Hamilton. Denn der Rennsport sei auch damals schon "so teuer" gewesen, dass ihn sich seine Familie alleine niemals hätte leisten können. Nur mit der Unterstützung von McLaren habe er es damals überhaupt bis in die Königsklasse geschafft, berichtet Hamilton.