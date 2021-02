"Ich tue mich sogar schwer, die Zahl auszusprechen, aber es wird das Thema sein, über das 2021 jeder sprechen wird und das Ziel, auf das ich mich zusammen mit der unglaublichen Gruppe von Leuten, mit denen ich bisher gearbeitet habe, konzentrieren werde. Wir haben eine sehr harte Saison vor uns, so viel ist sicher", blickte Hamilton auf die neue Saison voraus.

In dem Zusammenhang wies Hamilton vor allem auf die starke Form von Red Bull zum Ende der vergangenen Formel-1-Saison hin. Wir erinnern uns: Beim Finale in Abu Dhabi fuhr Max Verstappen einen ungefährdeten Sieg ein.

"Wir haben weiterhin die maximale Leistung unserer Motoren genutzt", so der Mercedes-Pilot, "aber sie waren trotzdem schneller. Wir werden noch viel arbeiten müssen."

Dabei schloss Hamilton sich selbst keineswegs nicht aus. Auch mit sieben Weltmeistertiteln auf dem Konto könne er sich als Fahrer immer noch verbessern: "Ich bin davon überzeugt. Talent ist das, was Mutter Natur uns gibt, aber die technischen Qualitäten können immer noch gesteigert werden", weiß der 36-Jährige.

Zusätzliche Kraft und Motivation zieht Hamilton dabei zum einen aus der Erinnerung an seine Kindheitshelden, zum anderen aus seinem sozialen Engagement. So schwärmte der Brite in dem Interview auch von Formel-1-Legende Ayrton Senna.