Publiziert 01/05/2021 Am 10:00 GMT

Es gibt keinen Grund, der dagegenspricht, gemeinsam weiterzumachen, sagt Wolff in einem Interview mit der englischsprachigen Variante des Pay-TV-Senders "Sky". Mercedes sei "der beste Ort": "Lewis ist schon lange bei uns, und solange wir ihm ein konkurrenzfähiges Paket bieten können, sehe ich keinen Grund, warum wir nicht weitermachen und unsere Ehe fortsetzen sollten."

Hamilton hatte am Donnerstag in Portimao eher beiläufig den Satz fallen gelassen, dass er damit "plane, auch nächstes Jahr hier zu sein". Eine Aussage, die er zwar auf Nachfrage in ihrer Verbindlichkeit relativierte, die aber offenbar sehr wohl signalisiert, dass sich die Grundsatzentscheidung, die Karriere fortzusetzen, immer klarer abzeichnet.

Während die aus der Hamilton-Aussage abgeleiteten Schlagzeilen von manchen zunächst relativiert wurden, verleiht ihnen Wolff selbst nun zusätzliches Gewicht, wenn er sagt: "Jetzt ist auch in der Öffentlichkeit herausgekommen, was wir auf vertraulicher Ebene bereits besprochen hatten. Und ich bin glücklich darüber."

Grand Prix von Portugal Verstappen distanziert Hamilton - Bottas Trainingsschnellster VOR EINEM TAG

Hamilton hatte Ende 2020 zunächst nur einen Einjahresvertrag bis Ende 2021 unterschrieben. Das führte zu Spekulationen, er könnte seine Karriere als dann womöglich achtmaliger Weltmeister und alleiniger Rekordhalter beenden. Das scheint nach wie vor nicht ausgeschlossen. Doch Stand heute sieht es so aus, als wolle der 36-Jährige weitermachen.

Bereits in Imola hatte Wolff auf Anfrage von 'Motorsport-Total.com' angedeutet: "Na klar wird das sein letztes Team sein! Es gibt keinen besseren Platz als bei Mercedes. Wir wünschen auch, dass er bei uns weiterfährt. Die Symbiose ist gut, und wir haben so viele Erfolge gemeinsam gefeiert, dass aus jetziger Sicht einfach alles dafürspricht, dass wir auch weiter gemeinsam fahren."

Das könnte Dich auch interessieren: Schumacher kritisiert Bottas: "Überhaupt nicht sympathisch"

Raikkönen jagt Schumacher-Rekord: Die Topfacts zum GP Portugal

Grand Prix von Portugal Gegen Hetze im Internet: Hamilton macht bei Boykott mit VOR EINEM TAG