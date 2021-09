"Er ist der beste Teamkollege, mit dem ich je das Vergnügen hatte, zusammenzuarbeiten", betonte Lewis Hamilton.

Der siebenmalige Weltmeister schickte an den Finnen auch noch eine Botschaft: "Deine Schnelligkeit und Ausdauer waren beeindruckend, aber was dich für mich wirklich auszeichnet, bist du als Mensch. Du bist größer, als du denkst, und ich weiß, dass du eine glänzende Zukunft vor dir hast."

Bottas kam zur Saison 2017 zu Mercedes und ersetzte dort Nico Rosberg, der nach seinem WM-Triumph 2016 zurückgetreten war. Gemeinsam mit Hamilton bescherte der 32-Jährige dem Mercedes-Team vier Konstrukteurs-WM-Titel in Folge.

Nach den Plätzen drei und fünf in der Fahrer-WM 2017 und 2018 wurde Bottas in den vergangenen beiden Jahren jeweils hinter Hamilton Vize-Weltmeister. In seinen vier Jahren bei den Silberpfeilen feierte er bisher neun Grand-Prix-Siege.

Bottas ersetzt Räikkönen bei Alfa - Russell vor Wechsel zu Mercedes

Bei Alfa Romeo ersetzt Bottas seinen Landsmann Kimi Räikkönen, der seine Formel-1-Karriere nach der laufenden Saison beenden wird.

Durch den Abgang von Bottas scheint bei der Mercedes der Weg frei für Williams-Pilot George Russell, der schon seit längerem als heißester Kandidat auf das zweite Cockpit im Weltmeister-Team gilt.

Laut Motorsport-Total gilt der Wechsel von Russell zu Mercedes nur noch als Formsache. Eine offizielle Bekanntgabe des Wechsels des jungen Briten von Williams zu Mercedes wird noch diese Woche erwartet.

