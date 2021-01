"Die Anwälte arbeiten hart", sagte der 49-Jährige, "wir machen es ihnen nicht leicht, wenn wir über Zoom argumentieren und den Anwälten die Bälle zuspielen. Lewis ist in Amerika, ich hier. Irgendwann werden wir es finalisieren."

So sei das nunmal bei Vertragsverhandlungen, man komme aus unterschiedlichen Richtungen. Das sei normal. "Wir haben eine solide Basis in unserer Beziehung", sagte Wolff, "aber manchmal musst du Dinge im Detail ansprechen. Und das braucht dann etwas Zeit. Aber vor den Testfahrten in Bahrain sollte es unterschrieben sein."