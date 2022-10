"Mein Ziel ist es, weiterhin bei Mercedes zu sein. Ich bin bei Mercedes, seit ich 13 bin. Und es ist wirklich meine Familie", schwärmte der 37-Jährige.

"Sie sind mit mir durch dick und dünn gegangen", wird Hamilton von "motorsport.com" zitiert. "Und ich möchte ihnen der beste Teamkollege sein, der ich sein kann, denn ich denke, wir können die Marke noch besser machen."

Ad

In der laufenden Saison blieb Hamilton bislang noch ohne Sieg - ein Novum in seiner Karriere. "Es fing an, dich zu zermürben, weil du hoffst, dass du zurückkommst. Aber das taten wir lange Zeit nicht", gab er einen Einblick. Mercedes' Rückschlag sei jedoch ein Ansporn für die Fortsetzung seiner Karriere.

Formel 1 Hamilton glaubt an Mercedes-Comeback: Team wieder an Spitze führen UPDATE 19/10/2022 UM 11:32 UHR

In Hamiltons Hinterkopf schwirrt wahrscheinlich auch sein Traum vom achten WM-Titel herum. Dieser war ihm in der vergangenen Saison auf dramatische Art und Weise vom frischgebackenen Doppel-Weltmeister Max Verstappen entrissen worden. "Ich habe alles gegeben, alles geopfert. Und ich würde es nochmal tun", gab er sich kämpferisch.

Das könnte Dich auch interessieren: Kein Tag wie jeder andere: Schumachers Rammstoß gegen Villeneuve

Norris: WM-Titel für McLaren "in den nächsten Jahren" möglich

Formel 1 Mercedes wohl an Ricciardo dran: Bleibt der Australier in der Formel 1? UPDATE 05/10/2022 UM 18:32 UHR