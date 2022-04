Im Jahr 2014 musste sich Red Bull nach vier Weltmeistertiteln in Folge für Sebastian Vettel erstmals den Silberpfeilen um Lewis Hamilton geschlagen geben. Der Brite wurde vor seinem damaligen Teamkollegen Nico Rosberg Fahrer-Weltmeister.

Auch in der Konstrukteurswertung hatte das österreichische Team deutlich das Nachsehen. Mercedes gewann mit 701 Punkten vor Red Bull (405).

Verstappen sicherte sich in der vergangenen Saison schließlich nach jahrelanger Mercedes- und Hamilton-Dominanz wieder einmal für Red Bull den Fahrertitel. Bei den Konstrukteuren lagen die Österreicher knapp hinter Mercedes.

Kein Wunder also, dass sich Red Bull den Vertrag des jungen Niederländers einiges kosten lässt. Angeblich verdient Verstappen rund 50 Millionen Euro pro Jahr. Marko stellte auch klar, dass die langfristige Bindung des 24-Jährigen viele Vorteile hat.

Max Verstappen wichtiger Faktor für Red Bull

"Max Verstappen ist eine wichtige Figur in dem ganzen Schachspiel. Die Überlegung mit eventuellen Herstellern ist auch nicht abwegig. Es war ganz wichtig für das gesamte Team, um zu sagen: 'Schaut wir haben den schnellsten und besten Fahrer.' Denn es gibt ja sehr viele Abwerbungsversuche und -angebote. Wenn man so einen Mann im Team hat, dann ist das für alle Teammitglieder natürlich auch ein Anreiz, um weiter im Team zu bleiben", erklärte der Red-Bull-Berater

In der neuen Saison scheint bisher Mercedes Speed-Probleme zu haben. Die ersten beiden Rennen gewannen Charles Leclerc (Ferrari) in Bahrain und Verstappen in Saudi-Arabien. Hamilton schaffte es nur in Bahrain aufs Podium.

