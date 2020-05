McLaren-Boss Zak Brown erwartet nach dem angekündigten Abschied von Sebastian Vettel zum Saisonende bei Ferrari ein spannungsgeladenes Rennjahr 2020. "Offensichtlich ist es im Moment keine schöne Umgebung in der Garage, mit Fahrern und Management. Es scheint keine glückliche Familie zu sein", sagte der US-Amerikaner bei "Sky Sports F1".

Das könnte sich auf der Strecke bemerkbar machen. Zak Brown ergänzte: "Ich denke, es wird für einige ziemlich aufregende Rennen im Jahr 2020 sorgen. Denn ich glaube, wir haben in Brasilien (teaminterne Kollision; Anm. d. R.) das Feuerwerk gesehen, das unvermeidlich war und sich aufgebaut hat. Ich rechne dieses Jahr mit mehr davon."

Was die Zukunft von Vettel in der Formel 1 über 2020 hinaus angeht, mutmaßt Brown derweil, das Renault eine Option sein könnte. Vielmehr glaubt er aber, dass der Deutsche zurücktreten wird. "Es kommt wirklich darauf an", sagt der McLaren-Boss. "Es sieht nicht so aus, als gäbe es eine Mercedes- oder Red Bull-Chance für ihn."

Auch McLaren fällt weg, die nächstbeste Option wäre also Renault. "Und die nächste Frage lautet: Möchte Seb mit einem Team fahren, das 2021 wahrscheinlich nicht gewinnen wird?" Zwar sei Renault ein großartiges Team mit Ambitionen, sich zu steigern, weiß Brown, doch Vettel könnte diese Reise schlichtweg zu lange dauern.

