"Wir akzeptieren weiterhin, dass individuelle Komponenten in einzelnen Bereichen kopiert werden. Was wir aber nicht wollen, ist, dass ein Auto praktisch die 1:1-Kopie eines anderen Fahrzeugs darstellt."

Den Fall Racing Point betrifft all das aber nicht mehr. Denn: Die neuen Regeln setzen erst nach dem Saisonstart 2020 an. Alles, was im ersten Rennen des Jahres und davor eingesetzt wurde, wird demnach als legal eingestuft. Und der Racing Point RP20 darf in seiner jetzigen Form nicht nur 2020 fahren, sondern auch 2021.