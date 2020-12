Die Entscheidung kommt nicht überraschend. Der 48-Jährige Wolff hatte jüngst bereits sein Bekenntnis zu einer Fortsetzung seiner Tätigkeit über das Saisonende hinaus gegeben. "Ja, ich bleibe in der Formel 1. Auch als Teamchef", hatte der Kopf des Erfolgsrennstalls der "Süddeutschen Zeitung" gesagt.

Gleichzeitig verändert sich die Besitzerstruktur bei dem Team, das 2010 in die Formel 1 zurückgekehrt war und seit 2014 siebenmal in Folge die WM-Titel bei den Fahrern (Lewis Hamilton) und in der Konstrukteurswertung gewonnen hat. Künftig gibt es drei gleichberechtigte Anteilseigner.