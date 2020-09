Auch sein Formel-2-Fahrerkollege Callum Ilott wird am Nürburgring in einem aktuellen Formel-1-Boliden sitzen. Er soll das erste Freie Training in einem Haas bestreiten.

Schumacher führt die Meisterschaftswertung in der Formel 2 vier Rennen vor Schluss mit zwölf Punkten Vorsprung auf Ilott an. In Sotschi gewann er am vergangenen Wochenende das Hauptrennen und wurde Dritter im Sprintrennen.