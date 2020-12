Mattia Binotto ergänzte: "Wenn man auf die Formel 2 und die Formel 3 schaut, dann zeigt er sein Bestes normalerweise in seiner zweiten Saison, nicht in der ersten."

Beide Serien konnte Mick Schumacher im zweiten Anlauf gewinnen, im ersten Jahr hatte er in beiden Meisterschaften nur den zwölften Platz belegt. Ähnlich sah das Bild auch in der Formel 4 aus, als er das erste Jahr auf Rang zehn abschloss, bevor er anschließend Vizemeister wurde.

Das unterscheide ihn etwa von Charles Leclerc, der schon vom ersten Tag an schnell sei. Der Monegasse konnte auch die GP3-Serie und die Formel 2 auf Anhieb gewinnen. "Mick lernt hingegen in seiner ersten Saison und zu Beginn der zweiten eine Menge. Und in der zweiten Hälfte der zweiten Saison wird er dann sehr stark", so Binotto.