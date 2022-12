Im Boliden des Rennstalls Haas konnte Schumacher nach seinem Debüt-Jahr 2021 (WM-Position 19) auch in der zweiten Saison (WM-Position 16) nicht überzeugen.

Es können viele Dinge "in deinen ersten Jahren in der Formel 1 gegen dich laufen", sagte Wolff im Podcast "Beyond the Grid" und ordnete Schumachers Situation weiter ein: "Dann stand er unter Druck, liefern zu müssen, das hilft nicht. Die Formel 1 ist brutal."

Im US-Team verlor Schumacher sein Stammcockpit an seinen wesentlich erfahreneren Landsmann Nico Hülkenberg (35 Jahre).

"Es kann gut sein, vielleicht ein Jahr draußen zu sein als dritter Fahrer, ähnlich wie es Daniel (Ricciardo, Anm. d. Red) tut, um sich neu zu beurteilen und dann in eine bessere Position zu bringen und hoffentlich wieder einen Platz zu finden", legte Wolff dem Sohn von Michael Schumacher ein Engagement als Reservist nahe.

Ex-McLaren-Pilot Ricciardo wird künftig für seinen früheren Rennstall Red Bull als Ersatzfahrer hinter Weltmeister Max Verstappen und Sergio Pérez agieren.

Wolff von Schumacher beeindruckt

Mercedes ist nach den Abgängen von Nyck de Vries (Stammfahrer Alpha Tauri) und Stoffel Vandoorne (Ersatzpilot Aston Martin) auf der Suche nach einem neuen Ersatzfahrer.

Diese Rolle könnte Schumacher, von dessen Persönlichkeit Wolff laut eigener Aussage schon immer beeindruckt war, einnehmen.

Das Stamm-Duo bilden Lewis Hamilton und George Russell.

